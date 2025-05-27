Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları 2025! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Ankara'da noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Adaylar kura sonucunu öğrenebilmek için Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ekranını ziyaret etmeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 3.658 sürekli işçi alımı için kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek. Kura çekimi saat 10.00'da başlayacak ve 18:00'da tamamlanacak.

KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADRO VE İLLERE ALIM YAPACAK?

Sağlık Bakanlığı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm illere işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi için açılan toplam kadrolar ise illere göre farklılık gösterecek. Her il için açılan kadronun 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.