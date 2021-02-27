Sağlık Bakanı Koca'ya Kılıçdaroğlu'ndan videolu "bedava aşı" yanıtı: Önce 'Yok' dediler, şimdi 'Var' diyorlar

Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği bedava aşı iddiasına, Sağlık Bakanı Koca "Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedava verir mi?" ifadeleriyle yanıt vermişti. İddiasını yineleyen Kılıçdaroğlu, bir video yayınlayarak "Önce 'aracı firma yok' dediler, şimdi 'var' diyorlar. Haklarını yemeyelim, bu sefer akıllanmışlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Keymen şirketi tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne her bir dozu 12 dolardan fatura edilip edilmediğini sormuştu.

BAKAN KOCA: BUNUN AKILLA İZAHI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise iddialara yanıt verirken, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşıya para verildi iddiası olmuştu. Özellikle bu dönemde, dünyada aşı savaşının yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedava verir mi? Bunun akılla izahı var mı? Ülkeler arasında bunun ilişkileri etkileyebileceği, ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari bir sır olarak kalmasını, bir fiyat özellikle söylenmemiştir. Şunu söylemiştim; biz aşıdaki dünyadaki bütün ülkelerden daha ucuza aldık. Bu iddiamın arkasındayım. Bu ticari olarak saklanması gereken bir sırdı. Ama bu aşı sadece Türkiye'ye satılmıyor birçok devlete satılıyor. Aşıyı en ucuza alan ülke Türkiye. Bu dönemde, bu aşıyı teminat olmadan almayacağımızı ifade etmiştim. Faz-3 çalışması uygun olmasaydı, devamında Türkiye kendi yapması gereken tetkiklerden olumlu sonuç almamış olsaydı aşıyı almayacaktık. Teminatları garantiye aldık." ifadelerini kullanmıştı.

"BU SEFER AKILLANMIŞLAR"

Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına yanıt verdi. Videoyu, "Önce 'aracı firma yok' dediler, şimdi 'var' diyorlar. Bedelsiz gönderilen 1 milyon aşıya, '12 milyon dolar ödedik ama bir sorun neden ödedik' diyorlar. Haklarını yemeyelim, bu sefer akıllanmışlar. Peçeteye yazıp imzalatmak yerine bilgisayar çıktısı almışlar." notuyla paylaşan CHP lideri parti grubundaki şu sözlerini yineledi:

"Sayın Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı, 'Biz anlaşmamızı doğrudan Sinovac'ın kendisiyle yaptık. Devlet Malzeme Ofisi ve Sinovac arasında herhangi bir aracı yoktur' diye bir açıklama yaptı. Bir aracı var, hatta ismini de vereyim; Keymen İlaç, Sanayi ve Anonim Şirketi. 31.12.2020 tarihinde 1 milyon 342 bin 298 doz aşı gümrükten, Keymen tarafından çekiliyor ve Devlet Malzeme Ofisi'ne faturalanıyor.

"GAYET AÇIK, GAYET NET"

Buradaki önemli nokta şu; gümrükteki beyana göre 1 milyon doz aşı ücretsiz. Gayet açık, gayet net yazıyor. 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Şimdi ben sayın Bakan'a ve Erdoğan'a soruyorum; ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi edilmedi mi?"