Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
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Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci sonrasında Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarında kısmi bir artışın olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Bu, maske, mesafe konusunda hassasiyet göstermememizin bir sonucu" dedi.

10.06.2020 20:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artış olduğunu söyledi.

"İSTANBUL VE İZMİR'DE VAKA SAYILARI AZALDI"

Özellikle vakaların yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu belirten Bakan Koca, "İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının daha azaldığını, hastane yükünün de azalmaya doğru gittiğini, bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim" dedi.

1 HAZİRAN SONRASI 3 BÖLGEDE VAKALAR ARTTI

Bakan Koca, 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci sonrasında Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu belirterek, "Bu hareketliliğin getirdiği, maske, mesafe konusunda hassasiyet göstermememizin bir sonucu. Diyarbakır'da son 3-4 gündür yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte kültürel, sosyal etkinliklerde artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Buralarda özellikle filyasyon çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdayız. Vatandaşımızın daha hassas davranmasını, tedbirler için katı davranması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ANKARA VE KONYA'DA VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Ankara ve Konya'daki koronavirüs tablosunu değerlendiren Bakan Koca, "Ankara için de bir yükseliş söz konusuydu, bugün itibariyle düşüşe geçmiş oldu. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası yükseliş olduğunu gördük, bugün itibariyle düşü olduğunu gördük. Sosyal kültürel ve benzeri durumlarda mutlaka mesafe ve maske kuralına, el hijyenini mutlak surette dikkat edilmesinin altını çiziyorum" diye konuştu.

Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı

Güncel Manşet

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