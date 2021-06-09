Sağlık Bakanı Koca 3. doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Şu an değerlendirme sürecinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca 3. doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Şu an değerlendirme sürecinde

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün video konferans yoluyla vatandaşlara seslendi. Koca açıklamasında, merak edilen üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili de konuştu. Sağlık Bakanı Koca, "Hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından video konferans yoluyla toplantıda görüşülen detaylar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Bakan Koca, açıklamasında yerli çalışmalar ve üçüncü doz tartışmalarına ilişkin de konuştu.

"TÜRK AŞISINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Türk aşısının son aşamaya geldiğini söyleyen Koca, "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz III insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"ÜÇÜNCÜ DOZ KONUSU DEĞERLENDİRİLİYOR"

2 doz aşıdan sonra 3. dozun uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirildiğini belirten Koca, "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca 3. doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Şu an değerlendirme sürecinde
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık Bakanı Koca 3. doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Şu an değerlendirme sürecinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 21:58:02. #1.14#

title