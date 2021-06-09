Sağlık Bakanı Koca 3. doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Şu an değerlendirme sürecinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün video konferans yoluyla vatandaşlara seslendi. Koca açıklamasında, merak edilen üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili de konuştu. Sağlık Bakanı Koca, "Hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından video konferans yoluyla toplantıda görüşülen detaylar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Bakan Koca, açıklamasında yerli çalışmalar ve üçüncü doz tartışmalarına ilişkin de konuştu.

"TÜRK AŞISINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Türk aşısının son aşamaya geldiğini söyleyen Koca, "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz III insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"ÜÇÜNCÜ DOZ KONUSU DEĞERLENDİRİLİYOR"

2 doz aşıdan sonra 3. dozun uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirildiğini belirten Koca, "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.