Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımında tedbirlere uyulursa yeni oluşabilecek tabloyu açıkladı. Bakan Koca, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıkladı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 95 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 3 bin 89 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1126, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 olarak kayıtlara geçti.

"TEDBİRLERE UYARSAK VAKA SAYISI 100'DEN DAHA AZ OLACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili güncel verileri paylaşarak "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım" açıklamasını yaptı.