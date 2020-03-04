Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelmek isteyen heyeti geri çevirdi

04.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:20

Çin'in ardından İran'da da hızla yayılan koronavirüs ülkede canlar almaya devam ediyor. İranlı yetkililer, koronavirüse karşı Türkiye'ye gelip bilgi almak istedi. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün bulaşma ihtimaline karşı heyetin teklifini geri çevirip Skype üzerinden görüşmeyi gündeme getirdi.

Dünya koronavirüs salgınıyla uğraşıyor. Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs, İran'da Kum kentinde görüldükten sonra hızla ülkeye yayıldı. İranlı yetkililer ise salgına karşı önlem almaya çalışıyor.

"GELMEYİN SKYPE'TAN BAĞLANALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle arasında geçen görüşmeyi anlattı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Türkiye'ye gelmek isteyen İranlı yetkililerle aralarında geçen görüşmeyle ilgili Bakan Koca şunları söyledi: "İran'daki salgın çok hızlı ilerledi. Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak 'Gerek yok' denildi. Şimdi ise durum ciddileşince 'Nasıl adım atacağız' diye yardım istiyorlar. Bizim Bilim Kurulu'na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de 'Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım' dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran'da yayılma var."

NE OLMUŞTU?

İran'da da etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 2 bin 336'ya yükseldi. Türkiye, İran'da görülen koronavirüse karşı tedbir olarak bu ülkeyle tüm kara sınırlarını kapattı, yolcu ve kargo uçuşlarını durdurdu. Ayrıca İran sınırında bulunan sınır kapılarına da ilk müdahale için sahra hastanesi kurdu.

Haber Videosu