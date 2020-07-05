Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal mesafe uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal mesafe konusunda uyararak, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" dedi.
05.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal mesafe konusunda uyararak, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Koca, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA