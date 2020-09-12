Sağlık Bakanı Koca'dan kuğu videosu ile maske uyarısı: Kuralları bizden daha iyi bilenler var Artan koronavirüs vakalarına karşı her gün vatandaşlara tedbir almaya yönelik uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez de Twitter hesabından paylaştığı bir video ile mesajını verdi. Videoda yer alan kuğu, maskesini tam takmayan genç kızın maskesini tek hamlede düzeltiyor.

Ülkemizde artış eğilimi gösteren koronavirüs vakalarının azalması, uygulanan tedbirlerle birlikte mümkün olacak. Hemen hemen her gün maske, mesafe ve temizlik önlemleriyle ilgili uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse karşı maske uyarısını paylaştığı bir video ile tekrarladı. KUĞULU GÖNDERME Bakan Koca, Twitter hesabından popüler olan bir videoyu "Kuralları bizden daha iyi bilenler var" ifadeleriyle paylaştı. Videoda bir kuğunun maskesini ağzından indiren vatandaşa hamle yaparak maskesini tekrar taktığı görülüyor. Koca'nın bu sevimli ve aynı zamanda manidar paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Pek çok kullanıcı da videonun altına yorum bıraktı.