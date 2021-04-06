Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun
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Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu ile ilgili sert sözlerine isim vermeden aynı sertlikte yanıt verdi. Koca, "Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun" tepkisini gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bilim kurulu var, Sağlık Bakanlığı'nın. Allah aşkına kendinize bilim kurulu demeyin. Bilime ayıp" eleştirileriyle ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun

KILIÇDAROĞLU: BİLİM KURULU HİKAYE TAMAMEN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunurken Bilim Kurulu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Bu mudur devleti adalet ile yönetmek?"

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Abdullah Karlidag
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