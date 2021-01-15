Sağlık Bakanı Koca, "Aşı için sıramı bekleyeceğim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
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Sağlık Bakanı Koca, "Aşı için sıramı bekleyeceğim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

15.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:42
Sağlık Bakanı Koca,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs aşısı olmak için sırasını bekleyeceğini açıklaması sonrasında Twitter hesabından kendisine teşekkür etti ve "Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama kampanyasında 'örnek olmaları' için 'devlet büyükleri'nin de aşı olabileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı yaptırırken, bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Bakan Koca'nın çağrısına nasıl yanıt vereceği merak konusu olmuştu.

RADYO PROGRAMINDA "BEN DE AŞI OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Sabah saatlerinde katıldığı radyo programında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı için tüm siyasi parti liderlerine çağrı yaptığı hatırlatılarak, ne zaman aşı olacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "Dün akşam Sayın Sağlık Bakanı aradı, aşı olmak için çağrıda bulundu. Tabii dedim. Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, biz de doğal olarak aşı oluruz. 'Ben de gerekirse refakat ederim' dedim. Ben de aşı olacağım" diye konuştu.

Planlamayı ne zamana yaptığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Henüz karar vermedim ama bugün yarın olacak" ifadesini kullandı. "Kameralar olacak mı?" denmesi üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bence kameraya çok fazla gerek yok, zaten aşı olacağız" açıklamasında bulundu.

"BEN DE VATANDAŞ KEMAL KILIÇDAROĞLU OLARAK SIRAMI BEKLEYECEĞİM"

Kılıçdaroğlu daha sonra, CHP'nin "Sen Varsan Biz Varız" programında yaptığı konuşmada, "Aşı için davet geldi, Sayın bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Önce sağlık çalışanlarının aşı olması lazım" dedi.

KOCA'DAN TEŞEKKÜR

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "Destek için yaptıkları açıklama ve aşı olacaklarını beyan etmeleri sebebiyle çok teşekkür ederim" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 'Aşı için sıramı bekleyeceğim' diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

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