Sağlık Bakanı Koca: "61 kişiden alınan numuneleri negatif"

03.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu bu dönemde Uzak Doğu Asya'dan gelen ülkelerde; Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının doğru olacağını ve yarından itibaren Bakanlık olarak uygulamaya geçeceğimiz söylemek istiyorum. Bu dönemde giderek vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Şu an itibariyle vaka sayısı 17 bin 485'e çıktı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent yerleşkesinde toplanan 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 7'nci toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koranavirüs salgını nedeniyle 32'si Türk vatandaşı, 6'sı Azerbaycan vatandaşı, 3'ü Gürcistan vatandaşı, 1'i de Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 42 kişinin Çin Wuhan'dan tahliye edilerek Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altında tutulmasıyla ilgili Bakan Koca, son gelişmeleri aktardı.

"YARALILARIN DURUMLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Koronavirüs Bilim Kurulu' toplantısının başında, İdlib'te rejim tarafından uğradığı saldırı sonucu şehit düşen Türk askerleriyle ilgili konuştu. Yaralıların durumunu yakından takip ettiğini belirten Koca, "Hepimizi üzen bir haber aldık. MSB İdlib'deki çatışmaların önlenmesi maksadıyla gönderilen askerlerimize yapılan saldırıda 6 askerimizin şehit olduğunu öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların durumlarını yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 361'E ÇIKTI"

'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 7'ncisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Çin'de ortaya çıkan virüsün Türkiye'de yansımaları hakkında konuşuldu. Havalimanına kurulan termal kameralarla ilgili açıklamalarda bulunan Koca, Çin haricinde gelen turistlerin de gözlemleneceğini aktardı. Koca, uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcuları dahil toplam 62 kişinin, 17 ambulansla nakledildiğini hatırlatarak, kurulda alınan tüm kararların şeffaf biçimde aktarıldığını açıkladı. Koca, "Şu an ülkemizde Koronavirüs'ün olmadığını ve ülkeye girişini önlenmesi yolunda alınan tedbirlerin hayata geçirilmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Başka ülkelerden hava alanında termal kamera uygulaması ve benzeri karantina odası, negatif basınçlı sedye gibi uyguladığımız önleyici yaklaşımların devreye girip girmemesiyle ilgili karar verildi. Bilim Kurulu bu dönemde Uzak Doğu Asya'dan gelen ülkelerde; Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının doğru olacağını ve yarından itibaren Bakanlık olarak uygulamaya geçeceğimizi söylemek istiyorum. Bu dönemde giderek vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Şu an itibariyle vaka sayısı 17 bin 485'e çıktı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e çıktı. Çin dışında hastalık hala sınırlı durumda. Biz her gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bugün üzerinde tartışılan Çin'den uçuş seferlerinin sayısı azaldı. THY bununla ilgili yasağa başlamıştı. Çin Havayollarından uçuşların olduğunu biliyoruz, tedbirleri başlatmıştık. Çin'den gelen uçuşların belli bir süreyle olması şeklinde bilim kurulunun önerisi oldu. Bu çerçevede biz de belirli bir gün vererek Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonu itibariyle de devam edip etmeyeceği konusu tekrar değerlendirilerek, kamuoyuyla paylaşılacak" diye konuştu.

"61 KİŞİNİN NUMUNELERİ NEGATİF ÇIKTI"

Çin'den gelen kafileyi ziyaret ettiğini vurgulayan Koca, tedbir amaçlı karantina altında tutulan vatandaşların tüm eksiklerinin giderildiğini ve morallerinin de yüksek olduğunu vurguladı. 61 kişiye yapılan numunelerin sonuçlarının da negatif çıktığına değinen Koca, "61 kişinin hastanemizde takip edildiğini, dün kendilerini ziyaret ederek yapılan hizmetleri yerinde görmek istedim. Bu çerçevede gitmişken sağlık ekibimizin başında olan İrfan Hocamızla, pilot arkadaşlardan Aziz Paşamızla, Anadolu Ajans Muhabiri Ali Murat Alhas kardeşimizi hem de Dışişlerinden Serhat Turan Bey'le telefonla görüştüm. Morallerinin yüksek olduğunu, saat başı hizmet etmek ve takipleri yapmak için arkadaşların geldiğini öğrendim. Kendilerinin her türlü taleplerinin yerine getirileceğini, hasta olmadıklarını ama tedbirler konusunda gayret içinde olduğumuzu özellikle tüm kişilere iletilmeleri üzere söyledim. Memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler. Vatandaşlarının sağlıkları için kendi sağlıklarını hiçe sayan kahraman ekibimize ayrıca teşekkür etmek isterim" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde Elazığ'daki okullar ve Malatya'daki birçok okul hariç eğitim öğretime başlanmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, tedirgin olunmaması gerektiğini aktardı. Koca, internet aracılığıyla yapılan uyarılara uyulması gerektiğinin de ayrıca altını çizerek, "Okullar açıldı, tedirgin olunmaması gerekiyor. Broşür ve uyarılara dikkatle bakılmasını hatırlatmak istiyorum. Ayrıca, 61 kişinin alınmış numunelerinin sonuçları çıktı. 61 kişiden alınan numunelerin negatif olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

(Emin Kuvat - Erdinç Türkcan - Fatih Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA