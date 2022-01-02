Sağlık Bakanı Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor

Günden güne dünyayı esir alan koronavirüsün en tehlikeli varyantı Omicron'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor" dedi.

OMICRON İÇİN 2 METRE MESAFE BİLE YETERLİ OLMAYABİLİR

Koronavirüsün önceki varyantlarda bulaş riskini azaltmak için iki metre mesafe yeterli iken Omicronun bulaşması ihtimali için bu mesafenin dahi yeterli olmadığına dikkati çeken Bakan Koca, yeni varyantın bilhassa kapalı ortamlarda daha uzak mesafeden de bulaştığı uyarısını yaptı.

"ŞU ANDA HER DÖRT VAKADAN BİRİ OMICRON"

Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre, Koca, "Şu anda her dört vakadan biri Omicron. Bir hafta on gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor. Hatta bu varyantın tümüyle baskın karakter kazanması bekleniyor" diye konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNİN SONUNUN GELEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Koca şu ifadeleri kullandı:

"Aşıların etkinliği ve yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde ayrıca Omicron tipi varyantın baskın hale gelmesi ile pandemi döneminin sonunun gelebileceği öngörülüyor"

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