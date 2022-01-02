Sağlık Bakanı Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor
Dünya koronavirüs kabusundan bir türlü uyanamazken, virüs yeni varyantlar üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye'yi de etkisi altına alan Omicron varyantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor" dedi. Omicron'un tümüyle baskın karakter kazanmasının beklendiğini belirten Bakan Koca, varyantın baskın hale gelmesiyle pandemi döneminin sonunu gelebileceğinin de öngörüldüğünü aktardı.
Günden güne dünyayı esir alan koronavirüsün en tehlikeli varyantı Omicron'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor" dedi.
Koronavirüsün önceki varyantlarda bulaş riskini azaltmak için iki metre mesafe yeterli iken Omicronun bulaşması ihtimali için bu mesafenin dahi yeterli olmadığına dikkati çeken Bakan Koca, yeni varyantın bilhassa kapalı ortamlarda daha uzak mesafeden de bulaştığı uyarısını yaptı.
Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre, Koca, "Şu anda her dört vakadan biri Omicron. Bir hafta on gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor. Hatta bu varyantın tümüyle baskın karakter kazanması bekleniyor" diye konuştu.
Koca şu ifadeleri kullandı:
"Aşıların etkinliği ve yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde ayrıca Omicron tipi varyantın baskın hale gelmesi ile pandemi döneminin sonunun gelebileceği öngörülüyor"
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