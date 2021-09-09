Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Bugünün 'simge bir gün' olduğunu belirten Koca, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla aşı ve tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sıra dışı bir paylaşım geldi.

"RUTİN SEYRİN DIŞINDA BİR KONUŞMA OLACAK"

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bugün saat 18.00'de rutinin dışına çıkarak bir konuşma yapacağını söyledi. Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'de buluşmak üzere"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım - Haberler
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