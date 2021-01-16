Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte 8 adımda koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte 8 adımda koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

16.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:42

Çin'den getirilen koronavirüs aşısı, acil kullanım onayı almasının ardından başta sağlık çalışanları olmak üzere uygulanmaya başlanmıştı. Aşı olan ilk isimlerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile aşılanma sürecine dair merak edilenleri yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı bir video ile aşılanma süreci hakkında bilgi verdi. Koca paylaşımında "Aşı uygulaması hakkında pratik bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte 8 adımda koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

KOVİD-19 AŞISI NASIL UYGULANACAK?

Videoda, 8 adımda Kovid-19 aşısının nasıl uygulanacağı anlatıldı.

Birinci adım: Vatandaş aşı durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilir.

İkinci adım: Aşı olacak grup arasında yer alıyorsa randevu işlemi MHRS uygulamasına yönlendirir. Tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanır.

Üçüncü adım: Randevu işlemi sonucunda vatandaşa kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılır. Randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilir. Vatandaş "randevu tarihlerinde" randevu aldığı sağlık kuruluşuna gider.

Dördüncü adım: Aşıyı uygulayacak olan sağlık personeli AŞILA uygulamasından vatandaşın sorgulamasını yapar.

Beşinci adım: Uygulama üzerinden, uygulanacak aşının barkodu okutulur ve kaydedilir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra aşı uygulanır.

Altıncı adım: Aşıyı uygulayan sağlık personeli, vatandaşın 2. doz randevusunu oluşturur.

Yedinci adım: 2. doz için oluşturulan randevu bilgileri vatandaşa kısa mesaj (SMS) ile iletilir. Vatandaş, randevu ve aşı bilgilerine e-Nabız hesabından da ulaşabilir.

Sekizinci adım: Vatandaş elektronik aşı kartına e-Nabız veya Hayat Eve Sığar uygulamalarından ulaşabilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte 8 adımda koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler
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