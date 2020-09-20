Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mansur Yavaş'ın teklifine teşekkür etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mansur Yavaş'ın teklifine teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karantinadaki hastaların belediyeyle paylaşılması önerisine teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mansur Yavaş'ın teklifine teşekkür etti
20.09.2020 07:53 | Son Güncelleme: 20.09.2020 08:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ihlalleri önlemek için karantinadaki hastaların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılması talebinde bulunan Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

"POZİTİF ÇIKANLAR VE ŞÜPHELİLER HES SİSTEMİNE KAYITLI"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkür ederek, "Kovid pozitif ve şüpheliler HES uygulamasına kayıtlıdır, bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mansur Yavaş'ın teklifine teşekkür etti

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mansur Yavaş'ın teklifine teşekkür etti

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