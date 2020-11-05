Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar,...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar,...

05.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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