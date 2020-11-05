Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar,...
05.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay