Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul dışında vakalarının azalmadığı hiçbir il yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Türkiye'de vakaların -İstanbul dışında- azalmadığı bir il olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul dışında tüm illerde vakaların azaldığını ifade etti.

Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecinin ardından artan vakalar son dönemde düşüş eğilimine geçerken, vakaların hangi illerde yüksek, hangi illerde ise kontrol altında olduğu merak konusu olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL DIŞINDA VAKALARIN AZALMADIĞI HİÇBİR İL YOK"

Bakan Koca, konuyla ilgili olarak, "İstanbul'daki azalışın önümüzdeki haftalarda belirginleşeceğini, Türkiye'de vakaların -İstanbul dışında- azalmadığı bir il olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyorum." ifadelerini kullandı.