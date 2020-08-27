Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama getirilen 6 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle İl Değerlendirme Toplantısı yaptı. Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, "Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları sonrası ek tedbirlerin getirildiği 6 kentin sağlık müdürü ile videokonferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; koronavirüs salgınını kontrol altına almak için alınabilecek ek önlemler ve tedavi yöntemleri konuşuldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, dün Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir'in sağlık müdürleriyle yaptığı il değerlendirme toplantılarıyla ilgili paylaşımında, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

EK TEDBİRLER GETİRİLMİŞTİ

Son dönemde koronavirüs vakalarının bir türlü binin altına düşmemesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun önerisi ile yeni ek tedbiler alınmasına neden oldu. Önceki gün İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklere kısıtlama getirilmişti. Genelgede, "Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak" ifadelerine yer verilmişti.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ RANDEVULU ÇALIŞACAK

Öte yandan ek tedbirlerin alındığı 14 ilde ve bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece randevulu olarak gerçekleştirilecek.