Maskesiz günler yakın! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılanma oranlarına ilişkin verileri paylaştı. "En az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor." diyen Koca'nın yayınladığı listeye göre aşılanma oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz ise şu şekilde: Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop. Koca, geçtiğimiz günlerde de yüzde 70 aşılamanın olduğu dönemde maske takma zorunluluğunun kaldırılacağının sinyalini vermişti.

14 Ocak'tan bu yana ülkemizde sürdürülen aşılama uygulaması, son hızıyla devam ediyor. Tüm meslek grupları aşılama programına dahil edilirken, bugün itibarıyla yaş sınırı ise 18'e kadar indirildi. Çin Sinovac, Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech ve Rus Sputnik aşıları ile sonbaharı rahat bir şekilde karşılamak şu an için ilk hedef.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşları sık sık aşı olmaya davet ederken, son paylaşımında ise aşılanma oranı en yüksek illeri paylaştı.

"SAĞLIĞINIZ İÇİN KOLLARI SIVAYIN"

Koca'nın paylaşımında "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadeleri yer aldı.

AŞILANMA ORANINDA EN YÜKSEK 10 İL

Paylaştığı tabloda ise aşılanma oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz yer aldı. Tabloya göre söz konusu liste şu şekilde: Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop.

"YÜZDE 70 AŞILAMA OLDUĞU ZAMAN MASKELERDEN KURTULACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, maskelerin ne zaman kalkacağına ilişkin konuşup "En az yüzde 70 aşılamanın olduğu dönem, maskeden kurtulduğumuz dönem olur" demişti.