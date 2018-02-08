Sağlık Bakanı Demircan, Sınır Hattında Görev Yapan Sağlık Ekiplerini Ziyaret Etti

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın sağlık ekiplerini ziyaret etmesi

Bakan Demircan'ın Kocabeyli Acil Müdahale Ünitesi'ni ziyaret etmesi

Bakan Demircan Gülbaba Köyü'ndeki Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Deveci Kışlasında konuşlu 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etmesi

Bakan Demircan'ın Kilis kent merkezinde daha önce atılan roket sonucu hasar gören restoranda inceleme yapması Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in sınır hattında görev yapan sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Bakan Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te beraberinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve diğer ilgililerle ilk olarak Kocabeyli Acil Müdahale Ünitesi'ni ziyaret etti.

Burada sağlık ekipleri tarafından karşılanan Bakan Demircan, daha sonra ünite içerisinde yer alan Kocabeyli Sahra Hastanesi'ni inceledi.

Görevlilerden bilgi alan Demircan, hastanede görev yapan sağlık ekipleriyle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na ziyaret

Bakan Demircan daha sonra sınır güzergahında Gülbaba Köyü'ndeki Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Deveci Kışlasında konuşlu 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Komutanlıktaki askeri yetkililerle bir süre basına kapalı görüşen Bakan Demircan, ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne geçti.

Hastanede tedavi gören askerleri de ziyaret eden Bakan Demircan'ın ziyaretlerinde basın mensuplarının görüntü olmasına izin verilmedi.

Bakan Demircan, ardından Kilis kent merkezinde daha önce atılan roket sonucu hasar gören restoranda inceleme yaparak, kentten ayrıldı.