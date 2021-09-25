Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: Turizm gelirleri pozitif değişim gördü

BURSA (DHA) - BURSA'da, ' Pandemi Sonrası Sağlık Turizmi Vizyonu' konulu panele katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Ülkemizde turizm gelirleri 2020 ile 2021 yılı karşılaştırıldığında neredeyse tüm alanlarda pozitif bir değişim görmüştür. Ülke genelinde 1298 sağlık tesisimiz ve 234 aracı kuruluşumuz sağlık turizmi hizmeti sunmaya yetkilidir. Pandemi döneminde de bu konuda çalışmak isteyen özel sektörün önü açılmıştır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Sağlık Turizmi Derneği'nin (BUSAT) düzenlediği 'Pandemi Sonrası Sağlık Turizmi Vizyonu' paneli, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panele Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRSAB Genel Başkan Yarımcısı Ali Bilir, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, BUSAT Başkanı Metin Yurdakoş, turizmciler ve iş insanları katıldı. Panelde, pandeminin turizme etkileri ve Bursa'nın turizm potansiyeli ele alındı.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, Bakan Yardımcısı Eldemir'e teşekkür plaketi verdi.