Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: "Herkesin Sağlık Hakkı Korunacak"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bakanlık olarak kendilerine yeni bir vizyon hedeflediklerini belirterek, "Bu vizyonumuz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'dir" dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak Ordu Valiliğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, burada AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediye başkanı Celal Tezcan tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kısa bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Eldemir, Ordu ilinin kendileri açısından ayrı bir konumu olduğunu dile getirdi. Eldemir, "Bugün Sağlık Bakanlığı olarak, Bakanlığımızın Ordu ilindeki çalışmalarını takip etmek, bununla alakalı önümüzdeki dönem yapılacak olanları planlamak, gerek yatırımlar ve devam eden hizmetler noktasında Ordulu vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet edebiliriz bunları konuşmak üzere buradayız" açıklamasında bulundu.

Valilik makam ziyaretinin ardından toplantı salonunda Ordu'daki sağlık yatırımları ve sorunları hakkında brifing alan Eldemir, "Sağlık Bakanlığı olarak, bu dönemde kendimize bir vizyon tarifledik. Bu vizyonumuz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye. Dolayısı ile bir Ordu'ya sahip olmak, bizim bu konudaki önümüzdeki dönemdeki vizyonumuz olacak. Bu noktadaki çalışmalarımızı da bu vizyon çerçevesinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - ORDU