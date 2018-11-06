Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerde söz alan AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, "Meslek kuruluşlarıyla ilgili özellikle Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, tüm hekimleri temsil etmiyor. Hekim olarak konuşuyorum ve beni temsil etmediğini düşünüyorum. Düşüncelerimi söylüyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık konusunda iddialı olduklarını, sağlıkta dönüşümün mantığının, özünün ticari olmadığını belirten Ağralı, "Başardığımız en önemli konu, Türkiye'de nitelikli sağlık ulaşımına kolaylığı sağlamaktır. AK Parti'nin yaptığı en büyük icraat budur." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefet, Ağralı'nın TTB ile ilgili sözleri üzerine eleştirilerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin, komisyon toplantısında herkesin istediği sözü söylemekte özgür olduğunu belirterek, "Bunu lütfen bizlerin parti kimliğine hakaret etmeden yapın. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Her şey söylenebilir ama belli bir edep dahilinde." açıklamasında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TTB Merkez Konseyi üyelerinin seçimle geldiklerini vurgulayarak, "Bunlar bizim baş tacımızdır." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tabip odalarının, seçimle geldikleri için tüm hekimleri teslim eden meslek odası olduğunu söyledi.

Güzel, "Sizin gibi düşünmedikleri için 'Hekimleri temsil etmiyor' şeklinde bir ifade kullanmak doğru değildir." diye konuştu.

"Bunu söylemek kanuna karşı gelmektir"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de "Özellikle bir hekim olarak 'Ben Tabipler Birliğinin kendimi temsil ettiğine inanmıyorum' şeklinde cümleyi kabul etmiyorum." dedi.

STK'lerin, demokrasinin "olmazsa olmazı" olduğunu, anayasal bir kurum olan TTB'nin, 6023 sayılı yasayla 1953'te kurulduğunu anlatan Adıgüzel, "Bunu söylemek kanuna karşı gelmektir." ifadesini kullandı.

Muhalefet, "teklifin anayasaya aykırı olduğunu, geri çekilmesi ya da alt komisyona sevk edilmesi gerektiğini" talebinde bulundu.

"Suçlu bir insanı savunmuyoruz"

Komisyonda söz alarak düşüncelerini paylaşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, anayasal bir meslek örgütünün başkanı olduğunun altını çizdi.

Bir önceki dönem TTB Merkez Konseyi'nin ikinci başkanı olduğunu anımsatan Adıyaman, "Haziran ayında 65 tabip odasının delegelerinin yüzde 72'sinin katılımıyla, bunların yüzde 80 oyunu alarak 11 kişi konseye seçildik. Konsey de toplanarak beni demokratik yolla başkan seçti." ifadelerini kullandı.

Adıyaman, sağlıkla ilgili bir düzenleme beklerken, "44 maddelik bir torba tasarı" ile karşılaştıklarını savunarak, "Gerçekten sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik birtakım öneriler getiriliyor ama bir 5. madde var ki 6 bin hekimi ilgilendiriyor. Biz suçlu bir insanı savunmuyoruz. Adil bir şekilde yargılansınlar diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.