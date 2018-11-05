Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Komisyon Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın, eniştesinin vefatı nedeniyle toplantıya katılamadığı bildirildi.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerde söz alan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türk Eczacılar Birliğinde (TEB) "yetim ilaçlar"a ilişkin uzun süredir iş birliği olduğunu belirtti.

Türkiye'de 35-40 bin kişiyi ilgilendiren özel hastalıkların ilaçlarının TEB kanalıyla getirildiğini dile getiren Bulut, "bu kanalın işlerliği son 10 yıl içinde çok ciddi boyutta mesafe aldı ve artık sistem sorunsuz işliyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Türkiye'de bulunmayan ve yurt dışından getirilen "yetim ilaçlar"ın, TEB tarafından cüzi bir masraf karşılığında getirildiğini, bu ilaçların ticari bir meta olmaktan çıkarıldığını söyledi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ruhsat başvurusu yapılamayan veya ruhsatı alınmayan ilaçların teminine devam edilmesinde karar verme yetkisinin Cumhurbaşkanına bağlanmasını uygun görmediğini ifade etti. Çokal, "Bununla ilgili Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı dururken neden bu konuda tüm yetkiler Cumhurbaşkanına veriliyor?" diye sordu.

"Teklifin tümüyle geri çekilmesini istiyoruz"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Aslında bu kanun teklifinin geri çekilmesi çok daha doğru olurdu çünkü gerçekten şu anda biz bile bile yanlış bir kanun teklifini burada görüşüyoruz." dedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Tipik bir iktidar klasiği, yine şekere sarılı zehir veriyorsunuz aslında." dedi. Beştaş, "Reddedilemeyecek, kısmen muhalefet edilemeyecek maddelerle esas ölüm darbelerini ayrıntılarda saklıyorsunuz ve bunu kamuoyuna yedirmeye çalışıyorsunuz." diye konuştu.

"Sağlıkta şiddeti önleme yasası" olarak gündeme gelen teklifin bununla alakası olmadığını savunan Beştaş, "İlk maddeden son maddeye kadar aslında tabip odalarına, tabiplere, hastalara bir bütün olarak Türkiye toplumuna, AKP'li olmayan topluluğa, neredeyse yüzde 50'ye intikam yasalarından bir tanesidir bu." ifadesini kullandı.

"15-16 yıldır ilaç fiyatlarında artış olmadı"

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, normal sistem içinde ilaç ithalinin sürdüğünü söyledi.

İstisnai hastalıkların tedavisinde piyasaya yeni sürülen, Türkiye'de ruhsatlandırılmayan ancak vatandaşların tedavisi için hekimler tarafından endikasyon konulan "yetim ilaçlar"ın temin edilmesi gerektiğini belirten Demircan, "Bu ilaç, normal tedarik sistemi içinde gelemiyor. Buna istisnai tedarik sistemi açmamız lazım." diye konuştu.

İthal edilen ilaçlarda fiyatlandırma sistemine işaret eden Demircan, bu konuda Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'daki en düşük fiyatı esas alarak ilaç ithali yapıldığını bildirdi.

"Türkiye'de 15-16 yıldır ilaç fiyatlarında artış olmadı ve eskiye göre ciddi düşüşler yaşandı." diyen Demircan, kanun teklifiyle istisnai ilaçların temininde kurum sayısının artırılmasının doğru olacağını kaydetti.

"Her ilaca ruhsat vermek zorunda değiliz"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da Sağlık Bakanlığında ilaca ruhsat verilmesi aşamasında 6 komisyonun bulunduğunu belirterek, "Bunların hepsinden geçmesi lazım. Yani her ilaca ruhsat vermek zorunda değiliz." dedi.

Söz konusu ilaçların bir kısmının fazlaştırıldığına dikkati çeken Aycan, "Biz bu çalışmaları yeterli görmeyebilir ve onun için de ruhsat vermeyebiliriz. Bu, teknik bir konu. O yüzden yaptırım, süre sınırlaması koymak doğru değil." ifadesini kullandı.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürdürülüyor.