Sağlık Alanında Büyük Yatırımlar Yapıyoruz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Bugüne kadar iyi noktaya getirdiğimiz sağlık reformunu daha iyi noktalara götürmemiz lazım. Sağlık alanında yapmış olduğumuz çalışmalarla dünyada örnek gösterilmemiz lazım. Bunun için büyük yatırımlar yapıyoruz." dedi.

Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ekibiyle ilk programını memleketinde gerçekleştirmek isteğini söyledi.

"Bilecik, kendi memleketimiz ama bu topraklar ata yurdu. Sadece bizim atalarımızın yurdu değil sonuçta Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu topraklar." diyen Eldemir, "İnşaatımız fevkalade güzel yürüyor. 2019'un 5'inci ayında bitirilmesi planlanıyordu. Müteahhidi teşvik ettik. İnşallah kış ayı bitmeden mart gibi bitsin olsun istedik. O da gerekli çalışmayı yapacak. Bileciklilerin hayali olan, 5 yıldızlı otel konforunda bir hastaneye kavuşmuş olacağız inşallah." diye konuştu.

Sağlık alanında 2002 yılından sonra destan yazıldığını dile getiren Eldemir, şöyle devam etti:

"Destanlar yazdık. Çok başlılıktan tek hastaneye geçildi. İlaca herkes aynı yerden ulaşabilir oldu, herkes ambulans hizmetinden yararlanabilir oldu. Artık daha önemli bir noktadayız. İki günümüz eşit olursa ziyandayız. Bugüne kadar iyi noktaya getirdiğimiz sağlık reformunu daha iyi noktalara götürmemiz lazım. Sağlık alanında yapmış olduğumuz çalışmalarla dünyada örnek gösterilmemiz lazım. Bunun için büyük yatırımlar yapıyoruz."

Bakan Yardımcısı Eldemir, Vali Tahir Büyükakın ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret etti, devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.