"Sağdıç gecesi" geleneği düğünleri renklendiriyor

22.08.2019 11:47

Bayburt'ta "sağdıç gecesi" geleneği düğünlere renk katıyor.



Bayburt'ta süren "sağdıç gecesi" geleneğinde düğünden bir veya iki gün önce damadın sağdıçları tarafından tertiplenen eğlenceye gençlerden oluşan misafirler davet ediliyor. Belirlenen alanda akşam saatlerinde toplanan davetlilere yemek ikramı yapılıp, damat ve sağdıçlara tebrikler sunulduktan sonra eğlence faslına geçiliyor. Türk folkloru içerisinde önemli bir yer oluşturan, beraberliğin oyun şeklindeki ifadesi "Bayburt Barları" etkinliğe katılan misafirler tarafından davul zurna eşliğinde oynanıyor. Bu sırada damat ve sağdıçları da oyun alanından bir kişinin davet etmesiyle bar halkasına dahil oluyor. Kent merkezinde genellikle Kent Ormanı'ndaki Bayburt Belediyesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen sağdıç geceleri, alana piknik için gelen vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor. Etkinlik daha sonra mahalle odalarına geçilerek gece boyunca burada orta oyunu şeklindeki yöresel oyunlar oynanarak devam ediyor.



Köylerde bitti, şehirde yeniden canlandı



Bayburt'ta 20 yıldır düğün ve sağdıç geceleri başta olmak üzere çeşitli etkinliklerde davul çalarak geçimini sağlayan Bünyamin Tuluğ, alanda hemen her gün bir sağdıç gecesi düzenlendiğini belirterek, yapılan etkinlikle gençlerin birbirleriyle kaynaşmasının amaçlandığını söyledi. Son yıllarda Bayburt'ta sağdıç gecesi geleneğinin yeniden canlandığını anlatan Tuluğ, "Köylerimizde sağdıç geceleri bitmek üzere, çünkü köylerimiz boşaldı. Ama kent merkezinde bu tür etkinlikler yeniden canlandı. Bütün gençlerimiz halk oyunlarını oynuyor. Renkli görüntüler oluşturuyor. Bu da güzel bir şey, kültürümüz devam ediyor" dedi.



"Geleneği devam ettiriyoruz"



6 kez sağdıçlık görevini üstlenen Muhammet Kılıç ise, hem maddi, manevi olarak damada destek olmak hem de geçmişten günümüze kadar ulaşan geleneği yaşatmak için bu vazifeyi üstlendiğini söyledi. Kılıç, "Biz büyüklerimizden bunu gördük ve devam ettiriyoruz. Bizim küçüklerimiz de yine aynı şekilde bizim bıraktığımız bu güzel geleneği devam ettireceklerdir. Bu Bayburtumuz adına güzel bir gelenek. Umuyoruz ki, daha fazla katılımcıyla daha ileri seviyeye taşınacak ve nesiller boyu devam edecektir" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA