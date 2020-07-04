Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - SİVAS Sivas'ın Gölova ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Gölova ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda sel oluştu. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası bölgedeki ekili tarım arazileri de zarar gördü.

Belediye ekipleri sel sonrası oluşan çamur birikintilerini iş makinesiyle temizledi.

İlçede 5 gün önce meydana gelen sel nedeniyle de park halindeki bazı araçlar ve tarım arazileri zarar görmüştü.

Kaynak: AA