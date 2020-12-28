Sağ Salim filmi konusu nedir? Sağ Salim oyuncuları
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Sağ Salim filmi konusu nedir? Sağ Salim oyuncuları

28.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:38
Sağ Salim filmi konusu nedir? Sağ Salim oyuncuları

28 Aralık Pazartesi günü 20:00'da ATV sinema kuşağında "Sağ Salim" filmi komedi severlerle buluşacak. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sağ Salim filmi Salim'in başına gelen trajikomik olayları anlatıyor. Sinemada çok sevilen Sağ Salim filmi konusu, özeti ve Sağ Salim oyuncaları gibi konuları hakkında tüm detaylar burada!

İzleyenleri komedi tufanına sokan Sağ Salim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmuş ve çok beğenilmiştir.. Sağ Salim filmini izleyecek olanların merak ettiği Sağ Salim konusu nedir, Sağ Salim oyuncuları kimler ve Sağ Salim özeti gibi konuları burada bulabilirsiniz.

SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saf bir köylü olan Salim, Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşırken yolda tuhaf ve tehlikeli tiplerle karşılaşır ve yok yere karanlık suçlara bulaşıp başını belaya sokar. Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar. Hayatını biricik kamyonetiyle köyden kasabaya mal götürerek kazanan Salim'in, kendisi gibi kimsesiz birinin cenazesini Mersin'den Sivas'a ücretsiz götürmeyi kabul etmesiyle başlayan macerası birçok komik ve trajik olayı da beraberinde getirir.

SAĞ SALİM OYUNCULARI

  • Fulya Zenginer - Nihal
  • Burçin Bildik - Salim
  • Alper Saldıran - Recai
  • Hüseyin Avni Danyal - Muhtar
  • Kenan Ece - Ayhan
  • Murat Akkoyunlu - Gucur Osman
  • Kâmil Güler - Mehmet
  • Kevork Türker - Ramiz
  • Orçun Kaptan - Orhan
  • Tevfik İnceoğlu - Tahsin
  • Yakup Yavru - Halit
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:38:29. #1.15#
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