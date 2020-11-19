Sağ göz seğirmesi nedir, neden olur? Sol göz seğirmesi nedir? Göz seğirmesi neden olur? Nasıl geçer? Tedavisi var mı?

Halk arasında sıklıkla görülebilen rahatsızlıklardan birisi de sağ ve sol göz seğirmesidir. Peki sağ göz seğirmesi neden oluyor? Sol göz seğirmesi neden oluşur? Göz seğirmesi nedir, ne anlama gelir, neden olur? Göz seğirmesi tedavisi var mı, nasıl geçer?

Göz seğirmesi genellikle uykusuzluk ve yorgunluk gibi durumlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat bazı durumlarda göz hastalıklarıyla alakalı olabilir. Bu bakımdan sıklıkla göz seğirmesi problemi yaşıyorsanız doktorunuza başvurunuz. Peki göz seğirmesi nedir, nasıl tedavi edilir? Sağ ve sol göz seğirmesi ne anlama geliyor? Nasıl geçer?

GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR?

Göz seğirmesi, göz kapağında bulunan kasların ani, birden, hızlı bir şekilde sürekli ve istemsiz olarak kasılmaları şeklinde gerçekleşen durumdur. Göz seğirmesi, miyokimi olarak da adlandırılır. Gözdeki kasılmalar genellikle üst göz kapağında görülür. Fakat bazı durumlarda her iki göz kapağında da veya sadece alt kapaklarda da kasılma olabilir. Ama çoğunlukla üst kapaklarda gerçekleşir.

Göz seğirmesi olarak isimlendirilen spazmlar birçok kişide çok hafif şekilde hissedilir. Göz kasılmaları gün içerisinde birçok kez olabileceği gibi bazı zamanlar 1 ay 2 ay hiç olmayadabilir. Gözde seğirme başladığında ortalama birkaç saniyede bir kasılma gözlenebilir. Çok nadir olarak bazı kişilerde her 2 göz ciddi bir şekilde kasılmaya uğrayabilir ve bu durum gözün kapanmasına sebep olabilir. Bu durum göz seğirmesinin en şiddetli hali olarak adlandırılır. Bir diğer adı "blefarospazm" dır.

Buna ek olarak gözlerde seğirme durumunun hangi aralıklarda ortaya çıktığı belirsizdir. Ayrıca gözdeki kasılmalara ek olarak yüz bölümünde diğer bölgeler de kontrol dışı hareketler yapabilir. Bu durum ciddi bir rahatsızlığı işaret edebilir. Bu bakımdan muayene olmalı ve kesinlikle doktorunuza başvurmalısınız.

SAĞ VE SOL GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR? FARKI VAR MI?

Sağ ve sol göz seğirmesi olayı da aynı göz seğirmesi gibidir. Yani gözün sağ tarafındaki göz seğirmesiyle sol tarafındaki göz seğirmesinin bir farkı yoktur. İkisi de aynı nedenden olabilir veya tedavisi için aynı şeyler uygulanabilir.

Sağ göz seğirmesi, göz kapağı kaslarının tekrarlayan, istem dışı spazmıdır. Sol göz seğirmesi de aynı nedenden dolayı olmaktadır.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

Göz seğirmesi, göz kapağı spazmı geçiren kişilerin çoğunluğu göz seğirmesinin neden olduğu, neden oluştuğunu araştırmaktadır. Göz seğirmesi sorununun kesin bir nedeni tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar tarafından belirsiz olan göz seğirmesi sorununun herhangi bir sebepe bağlı olmaksızın, kendiliğinden de ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Göz seğirmesi kişilerde çok fazla sorunlara yol açmadığı düşünüldüğü için üzerinde fazla araştırma yapılmamıştır, daha doğrusu araştırmalar kısıtlı kalmıştır diyebiliriz. Fakat yinede göz seğirmesine yol açabileceği düşünülen bazı nedenler mevcuttur. Şimdi göz seğirmesi nedenlerini kısaca sizlere yazalım.

- Uykusuzluk

- Uyku düzeninin olmaması

- Stres

- Yorgunluk

- Göz kapağında gerginlik

- Gözün fazla ovuşturulması

- Kafein, alkol ve tütün ürünlerinin kullanımı

- Bazı ilaçların yan etkileri

- Göz tahrişi

- Göz alerjileri

- Göz kuruluğu

- Göz enfeksiyonları

- Güneş gibi çok parlak ışıkların bulunduğu ortamlarda yer almak da göz seğirmesine neden olabilir.

Ek olarak bu nedenlerin dışında sağ ve sol göz seğirmeleri çok nadir de olsa beyin tümörlerine bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bundan dolayı uzun süren göz seğirmeleri için doktora başvurulmalıdır.

GÖZ SEYİRMESİNİN FARKLI NEDENLERİ NELERDİR?

Bunların dışında göz seyirmesinin farklı nedenleri de bulunabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

- D Vitamini eksikliği

- İlaç yan etkileri

- Beslenme düzensizliği

- Elektrolit sıvı kaybı

- Bazal Ganglia

- Yorgunluk

- Kafein

- Fiziksel aktivite

- Alerji

- B12 Vitamini Eksikliği

- Göz Kapağı veya Kornea İltihabı

- Yorgunluk

- Uyku eksikliği

GÖZ SEĞİRMESİ NASIL GEÇER?

Çoğu kez bir göz seğirmesinin neden kaynaklandığı bilinemeyebilir ve genellikle göz seğirmeleri kısa sürüp kendiliğinden geçtiği için de bu konuda modern tıbbın yoğun araştırmaları olduğu söylenemez. Göz seğirmesini durdurmanın yolu kasılmaya müdahale etmekten geçer. Bunun için de sıcak veya soğuk kompres işe yarayabilir. Göz kompresi, seğirmeye neden olan aktif sinirin yatışmasını sağlayabilir. Göz seğirmesini durdurmak için ayrıca bir de tonik içilmesi önerilir. Tonik alkollü değildir ve soda benzeri bir içecektir. İçindeki kinin maddesinin göz seğirmenin geçmesinde etkili olabileceği düşünülür.

Göz seğirmesini geçirmek için en etkili yöntem ise elbette göz seğirmesinin nedenini bilmekten geçer. Seğirmenin nedeni stresse stresi azaltmak, kafeinse kahve içmeye ara vermek gibi tedbirler ancak o zaman alınabilir. Bu arada uykunuzu alarak gözleri dinlendirmek, gözü yormamak için çaba göstermek de diğer tedbirler olacaktır.

GÖZ SEĞİRMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Göz seğirmesi rahatsızlığında dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Eğer göz seğirmesini azaltmak istiyorsanız veya tamamen çözmek istiyorsanız öncelikle uyku düzeninizi ayarlamanız gerekiyor. Yani yeterli sürede ve kaliteli uykuya önem vermek gerekmektedir. Ayrıca gün içerisinde özellikle masa başı çalışanlar için hareketsiz kaldıkları için kardiyo, egzersiz hareketleri yapılması tavsiye edilmiştir. Sık sık gevşeme ve germe hareketleri yapmak göz seğirmesini doğrudan olmasa da dolaylı yoldan azaltabilir. Son olarak kahve ve çay tüketimini de azaltmak göz seğirmesi için iyi olabilmektedir.

SOL VE SAĞ GÖZ SEYİRMESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle göz seğirmesi rahatsızlığı yaşıyorsanız kesinlikle doktorunuza başvurmalısınız. Çünkü göz seğirmesine yol açabilecek durumlar değişkenlik gösterebiliyor. Fakat bunun yanı sıra uzmanlar tarafından tavsiye edilen bazı tedavi yöntemleri mevcut. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

- Daha az kafeinli içecekler tüketin

- Yeteri kadar uyuyun

- Göz kapaklarını yapay gözyaşları veya göz damlaları ile yağlayın

Bir spazm başladığında gözlerinize ılık bir kompres uygulayınBotox enjeksiyonları bazen iyi huylu blefarospazmı tedavi etmek için kullanılır. Botoks, birkaç ay boyunca devam eden şiddetli spazmları hafifletebilir. Göz kapaklarındaki (miyektomi) bazı kas ve sinirleri onarmak için yapılan ameliyatlar, daha ciddi benign esansiyel blefarospazm vakalarını tedavi edebilir.