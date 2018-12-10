Safranbolu Tso Üyeleri Asatder Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER) Başkanı Ahmet Kırk ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının turizm ile faaliyet gösteren üyeler toplantıda bir araya geldi.

Taxim, Şafak, Alwali, Sabah Travel, Gulf, Guma Travel, Doğu, Fast, Alraha, Ferman ve HT Hayat Travel firmalarının yöneticilerinin olduğu heyet ile toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Safranbolu TSO'yu temsilen açılış konuşmasını yapan Meclis Üyesi Özlem Urgancıoğlu; "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte düzenlediğimiz toplantının Safranbolu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Tarihi kentimize daha fazla turist sayısını ve ilçemizin bilinirliğini daha da artırmak Safranbolu ekonomisi için çok önemlidir. Turizm kenti olan Safranbolumuz'da turizmden geçimini sağlayan çok esnafımız var. Turizmin içinden gelen biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki özellikle yabancı turist sayısında daha iyi yerlerde olmalıyız. Farklı pazarlara ulaşmalıyız. Uzak doğudan gelen turist sayılarını farklı coğrafyalara da yayabilirsek çok iyi bir iş çıkarmış oluruz. Bunun için ASATDER derneği ile bir toplantı düzenledik. Ülkemize çok sayıda gelen Arap turistleri ilçemize nasıl çekebiliriz bunun cevabını hep birlikte arayacağız "dedi.

ASATDER başkanı Ahmet Kırk dernek olarak Ortadoğu pazarına hitap ettiklerini belirterek, "Amacımız Batı Karadeniz'e açılmak. Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın programımızda yer almasını istiyoruz. Bu bölgede sizlerin desteği ile gerekli bilgileri alarak gezimizi tamamlayacağız. Arap turistleri bu bölgeyi nasıl tanıtabiliriz bu bölgeye nasıl verimli olabiliriz enine boyuna düşündükten sonra mutlaka sizlerin kapısını tekrar çalacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı üyelerin soruları ile devam ederken ASATDER'in ülke turizminin gelişmesine verdiği katıdan dolayı Safranbolu TSO'ya plaket takdimi ile son buldu. - KARABÜK