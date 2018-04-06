Safranbolu'da "Karımı Gördünüz Mü?" Adlı Filmin Galası Yapıldı

Yönetmenliğini Bülent Pelit'in yaptığı "Karımı Gördünüz Mü?" isimli filmin galası, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapıldı.

Safranbolu'da bir kafede yapılan galaya, filmin yönetmeni Pelit, oyunculardan Nuri Alço, Coşkun Güven, Peker Açıkalın ve İrfan Aslanhan katıldı.

Açıkalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatil hikayesinin anlatıldığı aksiyon-komedi türü filmde, argo dili kullanmamaya çalıştıklarını söyledi.

Filmin oyuncularından İvana Sert ile aralarında geçen tartışmalara açıklık getiren Açıkalın, filmlerde tiyatro eğitimi almış insanların oynatılmasından yana olduğunu ifade etti.