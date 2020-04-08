Safranbolu'da dezenfekte çalışmaları sürüyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından doğaya ve çevreye zarar vermeden Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergesine uygun hazırlanan dezenfektan karışımı ile mahallelerde sokak sokak program dahilinde dezenfeksiyon yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Hüseyin Çelebi, Musalla, Çeşme, Karaali, Ismetpaşa ve İzzetpaşa mahallelerinde dezenfekte çalışmaları yapıldığı çalışmaları

yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin ortak kullanım alanları bankalar, bankamatikler, postane, belediye binası önü, kaymakamlık başta olmak üzere bir çok bölgeyi dezenfekte ettiği ifade edilen açıklamada, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün tankerlerle yol dezenfeksiyonu ve yıkama çalışmaları aralıksız sürüyor. Program dahilinde ana arter ve sanayi bölgesinin tamamı dezenfekte edildi" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA