Safranbolu Belediyesinden Kısa Kısa

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk günü toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye toplantı salonunda vatandaşların sorunlarını dileyen Kaymakam Ürkmezer, toplantıların faydalı olduğunu söyledi.

Toplantının amacına ulaştığını ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Amacımız bu güzel kenti daha yaşanılır bir hale getirmek. Bunun da başlıca kaynağı vatandaşlarımız. Onların bu kentte ki mutluluğu, şehrin yaşam standartlarının artması yaşanırlığı da beraberinde getirecektir. Bu nedenle sadece dinlemek değil, taleplerin de yerine getirilmesi gerekmektedir. Devletimizin bizlere verdiği yetkiler dahilinde Safranbolu ve vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti verme çabası içerisindeyiz."

- Popüler mutfak kursu

Safranbolu Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan popüler mutfak kursuna kadınların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlerin boş vakitlerini yeni şeyler öğrenerek değerlendirdiğini belirtti.

Kursiyerlerin hem zaman geçirdiği hem de meslek öğrendiğini aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"SAKEM'de verilen ücretsiz kurslara vatandaşımız yoğun ilgi gösteriyor. Mahalle aralarına konumlandırılmış 8 ayrı şubemizle yürüme mesafesinde ulaşılabilen SAKEM ev hanımları, emeklilerimiz ve öğrencilerimiz için önemli bir hizmet vermekte. Hanımların mutfak konusundaki yeteneklerini arttıracakları, yeni şeyler öğrendikleri ödüllü mutfağımızda birbirinden farklı lezzetlerin sırlarını öğrenme şansı buluyorlar."

Kedi evi

Safranbolu Belediyesi tarafından sokak kedileri için özel olarak yapılan barınaklar kentin çeşitli mahallelerine yerleştirilmeye devam ediyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının kışın soğuktan yazın aşırı sıcaktan korunması için kedi evi projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadıklarını vurgulayan Kaymakam Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bu konuda oldukça hassas. Sokak hayvanları aşırı sıcak ve soğuk havalarda barınacak yer bulamıyor. Sokak hayvanları da bize emanet, sahipsiz değiller. Hayvanların hem çevreye zarar vermesini önlemek hem tabiat şartlarından zarar görmesini önlemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Hiçbir ücret alınmadan yapılan kedi evlerini vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda mahalle aralarına yerleştiriyoruz."