Safiye Soyman'dan yeni şarkı

30 yılı geride bırakan Türk müziğinin güçlü yorumcusu Safiye Soyman, yeni şarkısı 'Kanıma Dokundu' ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz ekim ayında Azka Müzik etiketiyle yayımlanan 'Nerede Kalmıştık' albümünün üçüncü şarkısı 'Kanıma Dokundu'nun klibi, bugün Azka Müzik YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.& ;

Kaynak: Snob Magazin