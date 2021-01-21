Safiye Soyman'dan yeni şarkı
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Safiye Soyman'dan yeni şarkı

21.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:50
Safiye Soyman'dan yeni şarkı

Safiye Soyman, yeni şarkısı 'Kanıma Dokundu' ile hayranlarının karşısına çıkıyor. İşte detaylar

30 yılı geride bırakan Türk müziğinin güçlü yorumcusu Safiye Soyman, yeni şarkısı 'Kanıma Dokundu' ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz ekim ayında Azka Müzik etiketiyle yayımlanan 'Nerede Kalmıştık' albümünün üçüncü şarkısı 'Kanıma Dokundu'nun klibi, bugün Azka Müzik YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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