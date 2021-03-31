Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a cevap geldi
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Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a cevap geldi

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Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a cevap geldi

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını paylaşarak, "Hayatımda elbise çok gördüm arkadaş. Ama böylesini ben de görmedim. Salvador Dali gibi" yorumunda bulunmuştu. Safiye Soyman, Fazıl Say'a cevap verdi. İşte Safiye Soyman'ın açıklamaları...

Sessizliğini bozan Safiye Soyman, "Kendisiyle diyalogum yok. Ben ne yaptım ki ona böyle bir açıklama yapmış? Fazıl Say'ın sanatına saygım var ama bu sözlerine katılmıyorum. Haberlere konu olan elbiseyi yıllar önce Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında giymiştim. Türk bayrağını üzerimde taşıdığım için gurur duyuyorum. Bana nasıl dil uzattı anlamış değilim!" dedi.

Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan'ın evlendikten sonra ayrı evlerde yaşadıklarını söyleyerek gündeme gelmişti. Bu konuya da değinen Safiye Soyman, "Ayrı evde olmaz. Bizim örf ve adatlerimize uygun değil" diyerek Fazıl Say'ı eleştirdi.

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Fazıl Say'ın Safiye Soyman'a yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu. (Söylemezsem Olmaz)

Kaynak: Snob Magazin

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