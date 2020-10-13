Safer ayının son çarşamba gecesi okunacaklar! Safer ayının son çarşambası 13 Ekim'i 14 Ekim'e bağlayan gece okunacak dualar nelerdir?

Bugün Safer ayının son çarşamba gecesidir. Alimlere göre akşam namazından sonra bir senelik belalardan korunmak için okunacak dualar vardır. Peki Safer ayının son çarşamba gecesi okunacakları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...