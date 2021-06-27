Şafak Tavkul kimdir? LeMan çizeri, ressam Şafak Tavkul kaç yaşındaydı, neden öldü? Şafak Tavkul biyografisi!
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Şafak Tavkul kimdir? LeMan çizeri, ressam Şafak Tavkul kaç yaşındaydı, neden öldü? Şafak Tavkul biyografisi!

Şafak Tavkul kimdir? LeMan çizeri, ressam Şafak Tavkul kaç yaşındaydı, neden öldü? Şafak Tavkul biyografisi!
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Ressam ve çizer olan Şafak Tavkul hayatını kaybetti. LeMan'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Arkadaşımız çizer, ressam, Şafak Tavkul'u kaybettik. Çok güzel bir insandı. Nur içinde yatsın'' denildi. Peki, Şafak Tavkul kimdir? LeMan çizeri, ressam Şafak Tavkul kaç yaşındaydı, neden öldü? Şafak Tavkul mesleği nedir? Şafak Tavkul hayatı ve biyografisi nedir?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da Tavkul'un ölümünün ardından mesaj paylaştı. Kalın, "Güzel ağabeyimiz, gönül dostumuz, çizgi ve resim ustası Şafak Tavkul Hakk'a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. Başımız sağ olsun. Zor bir hastalık süreci geçirdi. Bir an bile ye'se kapılmadı, hayat ve iman neşvesini yitirmedi. Ruhun şâd olsun güzel abim" dedi. Peki, Şafak Tavkul kimdir? LeMan çizeri, ressam Şafak Tavkul kaç yaşındaydı, neden öldü? Şafak Tavkul mesleği nedir? Şafak Tavkul hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞAFAK TAVKUL KİMDİR?

Şafak Tavkul kariyer hayatı boyunca resim, karikatüre, bestecilik, sanat yönetmenliği gibi birçok alanda görev yaptı, deneyim sahibi oldu. Tavkul, 1963'de dünyaya geldi.

Şafak Tavkul, ilk resim ve karikatür sergisini 1978'de henüz 15 yaşındayken açtı. TED Ankara Koleji'nin ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde resim ve heykel eğitimi aldı. Öğrencilik yıllarından başlayarak çeşitli çocuk ve mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğin yanında gazetecilik yaptı.

Tanınmış dergilerde sanat yönetmenliği de yapan Tavkul, 1988'de çizgi film sektörüne geçerek birçok uzun metrajlı filme imza attı. Kendi yapım şirketinde reklam filmleri, animasyon ve belgeseller üreten sanatçı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde de animasyon dersleri veriyordu.

ŞAFAK TAVKUL HAYATINI KAYBETTİ!

Şafak Tavkul bir süredir tedavi görüyordu. 58 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberimi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaştı. Kalın, Tavkul'un zor bir hastalık süreci geçirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da Tavkul'un ölümünün ardından mesaj paylaştı. Kalın, "Güzel ağabeyimiz, gönül dostumuz, çizgi ve resim ustası Şafak Tavkul Hakk'a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. Başımız sağ olsun. Zor bir hastalık süreci geçirdi. Bir an bile ye'se kapılmadı, hayat ve iman neşvesini yitirmedi. Ruhun şâd olsun güzel abim" dedi.

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Şafak Tavkul kimdir? LeMan çizeri, ressam Şafak Tavkul kaç yaşındaydı, neden öldü? Şafak Tavkul biyografisi! - Haberler
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