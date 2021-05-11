Şafak Susamcıoğlu, çocuğuna içki içirdiği iddiasıyla boşanmak üzere olduğu eşinden şikayetçi oldu

İş adamı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa, imalatçı eşi Şafak Susamcıoğlu ile boşanıyor. Boşanma davası devam ederken Susamcıoğlu, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek eşi Alexandra ve kayınpederi Dikran Masis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ermeni asıllı iş adamı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa Masis Susamcıoğlu, cam mamul imalatçısı Şafak Susamcıoğlu ile 5 yıl önce evlendi. 4 yaşında L. adında bir oğulları olan çiftin evlilikleri Ağustos 2020'de çatırdadı. 5 ay önce de boşanma davası açılmıştı. İş adamı Şafak Susamcıoğlu, boşanma davaları devam eden 4 yaşındaki oğullarının annesi Alexandra Masis hakkında suç duyurusunda bulundu. Susamcıoğlu; "Eşim telefonla konuşurken oğlumu küvette unuttu, onu boğulmaktan annem kurtardı. Ayrıca oğluma içki içirip, yüzüne uyuşturucu madde dumanı üflüyor." açıklamalarında bulundu.

"EĞER BU KONU DUYULURSA SANA İFTİRA ATARIM"

Eli Alexandra'dan şikayetçi olan Şafak Susamcıoğlu; "Eşim uyuşturucu madde kullanıyor. Beni "Eğer bu konu duyulursa sana iftira atarım. Başını yakarım." diye tehdit etti. Oğlum annesinin kendisini sürekli dövdüğünden bahsediyor. Benim yanımda da şiddet uyguladı. İçtiği sigaranın ve uyuşturucu maddenin dumanını oğlumuzun yüzüne üflüyor. Tepki gösterdiğimde de "Çok ağlıyordu. Dumanı çekince rahat uyur." derdi. Bir gün de oğlumuz durmayınca onu gül dallarına doğru iteklemiş, oğlum onun yüzünden yaralanmıştı." açıklamalarında bulundu.

"ÇOCUĞUMA İÇKİ İÇİRİYOR"

Sözlerine şöyle devam eden Sarçoğlu; "Eşim, oğluma hiç ilgilenmiyor. 1.5 yıl önce telefonla konuşurken oğlumu yıkadığı küvette unuttu. Annem, boğulmak üzereyken kurtardı. Eşim sürekli alkol kullanan biri. Bira şişesini oğlumun eline veriyor ve içtiği içkileri tattırıyor. Kendisini uyardığımda bana "Babam seni öldürür. Ne kadar zengin olduğunu biliyorsun" diyerek açıklamalarına devam etti.

"KARDEŞİ CEM İLE EVDE UYUŞTURUCU MADDE YETİŞTİRİYOR"

Aynı zamanda Eli Alexandra'nın kardeşi Cem Masis'ten de şikayetçi olan Şafak Saraçoğlu, kayınbiraderini bu sözlerle suçladı; "Eşim, kardeşi Cem Masis ile evde saksıda uyuşturucu madde yetiştiriyor. Bir gün Cem'in Beykoz'daki evlerinin üst katında bir şey sakladıklarını fark ettim. Cem'in elindeki poşette uyuşturucu madde vardı. Cem bunu bir yerde söylememem konusunda beni tehdit etti. Tabancasını alnımın ortasına dayadı." açıklamalarında bulunarak eşi Alexandra Lisa ve kardeşi Cem Masis'den şikayetçi oldu.