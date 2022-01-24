Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer hayatı ve biyografisi! Şafak Sezer kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Şafak Sezer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Şafak Sezer hakkında merak edilenler. Şafak Sezer hayatı ve biyografisi. Şafak Sezer kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şafak Sezer merak konusu oldu. İşte Şafak Sezer hakkında merak edilen Şafak Sezer kimdir, Şafak Sezer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ekim 1970

Kaç yaşında: 51 yaşında

Nereli: Ankara, Türkiye

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen'in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'yle birlikte rol aldı.

Şafak Sezer'in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin Çıkar mısın?" adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan "İner misin Çıkar mısın?"da Şafak Sezer birinci olmuştur.

Haberler.com - Gündem