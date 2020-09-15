Şafak Sezer filmleri hangileridir? Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer hangi filmlerde rol almıştır? Şafak Sezer Nerelidir? 10 Ekim 1976 yılında Ankara'da doğan Şafak Sezer aslen Erzincanlıdır. Oyunculuk ve senaristlik kariyerinden önce birçok işte çalışan Sezer sektör dışında şansını denemişti.

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

İlkokulda müziğe olan yeteneği oldukça belirgindi ve okul koronsunda yer almıştı. Ancak maddi imkansızlıklar peşini bırakmıyordu. Kendisine okul pantalonu alabilmek için eczanede işe girmişti. 18 yaşında işportacılık yaparken, Babası Polat Sezer'in kendisini Ankara Halk Tiyatrosu kurucularından Mehmet Karagöl ile tanıştırması ile oyunculuğa ilk adımını attı. Bu mesleğe olan aşkını tiyatrolara adım atar atmaz fark ettiğini söyleyen Sezer, aynı zamanda çeşitli senaryolar üzerinde de çalışıyordu.

9 Eylül Üniversitesi'nin Sinema-TV bölümünün çektiği 'Bir Düğün Masalı' adlı film ile ilk kez beyaz perde de boy gösterdi.Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin çıkar mısın" adlı eğlence yarışmasına katılan Şafak Sezer birinci yarışmada birinci oldu ve adını geniş kitlelere duyurdu.

şafak sezer

ŞAFAK SEZER'İN TİYATRO KARİYERİ

Haldun Taner'in Eşeğin Gölgesinde isimli oyununda bulunma şansı yakalayan Sezer için bu rol oldukça önem taşır. Daha sonra ise yine Halk Tiyatrosu'nda Devri Yalan, Sen Bu Seçimi Unut, Saddamı Kim Öptü, Şirinler, Edi Büdü, ve Uzaylı Arif gibi tiyatro oyunlarında yer alan Sezer tiyatroda da adından söz ettirir oldu.

ŞAFAK SEZER HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Kariyeri boyunca sayısız filmde küçüklü büyüklü rollerde yer alan Sezer hem kendi senbaryosunu yazdığı hem de bir çok başarılı senarist ve yönetmenin işlerinde yer aldı. Birçok filmi vizyonda oldukça uzun süre kaldı ve türk mizah izleyici kitlesi tarafından kabul görüp oldukça sevildi. Önemli yönetmenlerin projelerinde oldukça ön planda ve iddialı rollerde izlediğimiz Sezer, yıllar içerisinde Türk komedi sinemasının önemli isimlerinden birisi haline geldi.

VİZONTELE

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ile beraber üstlendiği adeta Türk sinemasının baş yapıtı olan Vizontele 2001 yılının ses getiren ve ileriki yıllarda daha da ses getirecek filmlerinden birisi oldu. Şafaz Sezer ise burada Veli isminde bir karaktere hayat verdi.

EKMEK TEKNESİ

Kariyerinin mihenk taşlarından birisi sayılabilecek Ekmek Teknesi Sezer'in Bahtiyar isimli bir karakteri canlandırdığı 2002 yılının en iddialı televizyon işlerinden birisiydi.

HABABAM SINIFI MERHABA

Okul müdürünü canlandıran Mehmet Ali Erbil'in şımarık ve oldukça haşarı oğlu Ercüment'i canlandıran Şafak Sezer bu rolünün de hakkını vermiş ve izleyenleri kahkahalara boğmuştu.

GORA

Gora Cem Yılmaz'ın 2004 yılında yazdığı ve Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı filmde eşcinsel bir karakteri canlandırdı. Kunba isminde bu karakter Cem Yılmaz'ın karakteri Komutan Logar ile oldukça komik diyologlara sahipti.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE

2005 senesinde Hababam Sınıfı merhaba filmindeki kemik kadro ile başları beladan kurtulmayan bir arkadaş grubunun acemi hırsızlık hikayelerini izledik. Oldukça başarılı olan sinema filmi aylarca beyaz perdede kaldı.

KUTSAL DAMACANA

Senaryosunu Ahmet Yılmaz'ın yazdığı sahte bir papazın başından geçen olayların anlatıldığı bu yapım yayınlandığı senede oldukça ilgi görmüştü.

KOLPAÇİNO

2009 senesinde yayınlanan ve başrolünnde Sezer'in oldukça beğenildği bu proje oldukça zenfgin bir aileden gelen ve bir arkadaşı vasıtasıyloa kumarhane işlerine bulaşan Özgür'ün maceralarını anlatıyor.

TÜRK MALI

Dizide 20 yıldır evli olan ve bu evlilikten oldukça sıkılmış olan Erman Kuzu ve Abiye Kuzu çiftini trajik ve bir o kadar da komik hikayeleri anlatılır. Dizi kısa sürse de özellikle ilk 20 bölümü oldukça sevilmiştir.