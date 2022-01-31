Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli, ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli hakkında ek gözaltı kararı alınması bekleniyor.

11 ŞÜPHELİ İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 11 şüpheliyi yapılan titiz çalışmaların ardından gözaltına almıştı. CNN Türk muhabiri Tugay Saday, aktardığı haberde şunları söyledi: "İstanbul Şube Organize ekipleri yaptıkları peş peşe operasyonlarla 11 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Ancak adliyeye sevk edilme gerekçelerini söyleyelim. Ek süre talebiyle ilgili adliyeye sevk edildiler. Adli makamlar onaylarsa şüpheliler tekrar Organize Şube Müdürlüğü'ne getirilecek ve ifadeler devam edecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

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