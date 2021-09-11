Safa Sarı kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Safa Sarı kimdir?

Safa Sarı kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi. Çok Güzel Hareketler Bunlar'da adından yaptığı taklitlerle bahsettiren isim, KanalD'nin programı olan Şarkılar Bizi Söyler'e katılarak şarkı söyledi. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Safa Sarı kimdir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SAFA SARI KİMDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Safa Sarı, kendisini şu şekilde ifade ediyor; Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

"22 Haziran 1992 yılında Üsküdar'ın Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğmuşum hemşire beni ellerine aldığında "bunun ne kadar büyük elleri var bunun" demiş bana... Çocukluğum sokaklarda çamurda, kirde, pasta oynaya oynaya geçti. Annem hakkını helal etsin çok uğraşmış benimle Ertuğrul Gazi İlkokulu'na başladığımda her gün yakalığımı yırtıp eve dönüyordum. Annem de onu dikip beni geri gönderiyordu. Tiyatroya ilkokulun okuma bayramında elmasını paylaşamayan çocuklara ders olsun diye hepsini yiyip bitirdiğim bir rol ile başladım. O günden sonra kilomu hiç kontrol edemedim. Yazları zayıf ve sıcak, kışları kilolu ve soğuktum. Liseyi semtimiz Kaynarca'nın nezih okulu Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi'nde okudum. Düz liseydi. Okulun tiyatro klubüne gittim ve tiyatro sevgim tıpkı ben gibi artarak devam etti şuan da ergenlik hayalim olan imrenerek baktığım, içinde olmak hayalleri ile yanıp tutuştuğum BKM Mutfak ekibindeyim."

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