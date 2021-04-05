Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık kimdir? Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ın 96. yaş gününü kutladı!

Usta oyuncunun oğlu Kerem Alışık, babasının doğum gününü Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla kutladı. Babasının doğum gününü duygusal notla kutlayan Kerem Alışık hakkında Kerem Alışık kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi.

Google Doodle'da yer bulan Sadri Ilışık, gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sadri Alışık'ın yaş gününü duygusal bir mesajla kutlayan oğlu Kerem Alışık kimdir?

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık, Türk oyuncu. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı.

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının önemli isimlerindeÇolpan İlhan annesi, Sadri Alışık ise babasıdır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar bir çok dizi ve filmlerde yer alan Kerem Alışık, dizi oyunculuğuna 1995 yılında Ünal Küpeli'nin yönettiği ''Fırtınalar'' adlı dizi ile başlamıştır. İlk sinema filmi ''Dansöz''dür. Bu filmin yönetmenliğinin ve senaristliğini merhum gazeteci Savaş Ay üstlenmiştir.

Gençliğinde profesyonel olarak bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynamıştır.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlenip, 1997 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunmaktadır. Ayrıca Kerem Alışık dayısı gibi şairdir. İki tane şiir kitabı bulunmaktadır.

2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır. Kerem Alışık Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Felekeli karakterini canladırmaktadır. Kerem Alışık 1.82 boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.

SADRİ ALIŞIK'IN OĞLU KEREM ALIŞIK BABASINA DUYGUSAL BİR NOT PAYLAŞTI

Alışık'ın efsane sahnelerinden birini sayfasında paylaşan Kerem Alışık "Sadri Alışık 96 yaşında... Biz kalakaldık küçük bir çocuğun sessiz çığlığında... Ne tarafa dönsek, kemik gibi batıyor özlemin kalbimize... Kutlu olsun doğum günün... İyi ki doğdun, iyi ki varsın Sadri Alışık" notunu düştü.

ŞİİR KİTAPLARI

Kerem Misali

Öyle sever gibi bakma/ Alışık değilim

KEREM ALIŞIK'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Fehim Paşa Konağı

Kadıncıklar

Selvi Boylum Al Yazmalım

Ağır Roman

Herkesin Gözü Önünde

Aşk Olsun Aşk

Boeing Boeing

KEREM ALIŞIK'IN OYNADIĞI FİLMLER

Kartallar Yüksek Uçar

Şarkılar Seni Söyler

A.G.A.

Böyle mi Olacaktı

Şükran Büfe

Aşk Mahkumu

Kumru, Dansöz

Hoşgeldin Hayat

Yanlış Saksının Çiçeği

Horoz Sedat

Baykuşların Saltanatı

Mühim Olan Aşkımız

Hicran

Beyoğlu Rüyası

Zehirli Çiçek

Saddamın Askerleri,

Hababam Sınıfı Askerde

Son Yüzleşme

Deliboran Destanı

Yarın Geç Olmayacak

Günah

Fırtınalar

Oyun Bitti

KEREM ALIŞIK'IN OYNADIĞI DİZİLER

Bir Zamanlar Çukurova 2018- Günümüz Ali Rahmet Fekeli

Kara Sevda - Ayhan

Kara Kutu - Başkomiser Tekin

Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan

Zehirli Çiçek - Orhan

Fırtınalar - Ferit Demiröz

KEREM ALIŞIK ALDIĞI ÖDÜLLER

2006 – MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu – Selvi Boylum Al Yazmalım

Pertevniyal Lisesi – Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu

Rotarakt Club, Rotabest 05 – Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu

Ahmet Şimşek Koleji – En İyi Dizi Oyuncusu

2004 – Beykoz Belediyesi – Televizyon Dizisi Yıldızı