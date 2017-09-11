Sadettin Teksoy Ekranlara Geri Dönüyor

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, bir dönemin fenomen ismi Saadettin Teksoy'un Teve2 ile ekranlara döneceğini yazdı.

"BEN SADETTİN TEKSOY, SOKARIM"

İşte Koloğlu'nun yazısı:

Levent Kırca ne muhteşem yapardı, "Ben Sadettin Teksoy, sokarım" esprisini. Teksoy, özel televizyon ekranının tartışmasız en özel isimlerinden biri. Uzun bir aradan sonra ekrana dönüyor. Yeni sezonda, Teve2'de izleyiciyle buluşacak. Bakalım yine Manisa'da Tarzan arayacak mı?

ÖZLEM GÜRSES UZUN BİR ARADAN SONRA EKRANDA

Televizyona ara veren Özlem Gürses, Teve2'de izleyiciyle buluşacak. Gürses, bire bir söyleşiler yapacak. Karşısında tanımadığı bir kişi olacak. "Merhaba, nasılsınız?" diyerek sohbete başlayacak. Hem Özlem Hanım hem de biz, kişinin hikayesini dinleyeceğiz ve tanıyacağız.

SERTEL'LE YEMEKTEN DAHA FAZLASI

Ezgi Sertel, Teve2'de farklı bir formatla karşımıza çıkacak. Özetle; sosyal medyada takipçileri fazla olan, daha çok kadınlar ve ilişkiler üzerine ahkâm kesen blogyazarlarından oluşan bir ekiple, ev muhabbeti yapacak.

'MUHTEŞEM YÜZYIL'IN EN İYİ BÖLÜMLERİ

"Muhteşem Yüzyıl", "İlk sezonu çok başkaydı" denilen bir diziydi. Rahmetli Meral Okay'ın imzasını attığı bölümlerdi bunlar. Tekrar izlemek isteyenler için iyi bir fırsat. Teve2 yeni sezon için, bu bölümleri almış.