Sadettin Tantan kimdir? Sadettin Tantan nereli, kaç yaşında?

Siyasetçi Sadettin Tantan'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Sadettin Tantan evli mi sorusunu araştırıyor. Siyasi karyerindeki çalışmaları ile dikkat çeken Tantan, eski İçişleri Bakanlığı görevi nedeniyle adından söz ettiriyor. Sadettin Tantan biyografisi haberimizde.

Sadettin Tantan kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, siyaset dünyasındaki çalışmaları ile dikkatleri çekmişti. Tantan hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sadettin Tantan nereli? Sadettin Tantan eşi kim? İşte, Sadettin Tantan'ın ailesine dair ayrıntılar...

SADETTİN TANTAN KİMDİR?

Tantan, 1 Ocak 1941 tarihinde Sapanca, Sakarya'da dünyaya geldi. Polis Enstitisü ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünü bitirdikten sonra Bursa İş İdaresi Enstitüsü'nde master yaptı ve İngiltere'de dil eğitimi gördü. 1966'da komiser yardımcısı olarak göreve başladığı Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'da Narkotik ve Asayiş Şubelerinde çalıştı. Giresun ve Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. Görevleri esnasında enerjik çalışmaları ve dürüst kişiliği ile ismi duyuldu ve takdir topladı. Aynı zamanda, 1980-1990 yılları arasında, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Başkanlığı, Aralık 1991 ve Aralık 1993 yılları arasında da Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1990-1994 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı yaptı. 1994 yılında emekli oldu ve ANAP'tan siyasete adım atarak Fatih Belediye Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına adaylığı gündeme geldi. Ancak daha sonra milletvekilliğine aday gösterildi ve TBMM'ye 21. Dönem İstanbul milletvekili olarak girdi. DSP-MHP-ANAP koalisyonunun kurduğu 57. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

2001 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığı görevinden alınmasını takiben önerilen Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı teklifini kabul etmedi ve partisinden istifa etti. Ocak 2002'de Yurt Partisi ni kurdu ve 25 Ağustos 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçildi. Evli, 6 çocuk ve 5 torun sahibidir.