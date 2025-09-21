Sadettin Saran evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Sadettin Saran kamuoyunun merak ettiği konuların başında yalnızca iş hayatı değil, aynı zamanda özel yaşamı da geliyor. Özellikle "Sadettin Saran evli mi, çocuğu var mı?" sorusu sık sık gündeme geliyor. İşte iş dünyasının önemli isimlerinden Sadettin Saran'ın özel hayatına dair bilinenler…

SADETTİN SARAN KİMDİR?

1964 yılında doğan Sadettin Saran, eğitimini Amerika'da tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek iş hayatına atıldı. Özellikle Saran Holding bünyesindeki yatırımlarıyla bilinen iş insanı, medya, teknoloji, savunma ve spor alanında birçok girişime imza attı. Spor camiasında da uzun yıllardır aktif bir figür olarak yer alan Saran, Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış, ayrıca kulüp başkanlığı için de adaylığını açıklamıştır. Başarılı iş yaşamının yanında, onun özel hayatı da magazin basınının ilgisini çekmeye devam etmektedir.

EVLİLİKLERİ VE BOŞANMALARI

Sadettin Saran şu anda evli değildir. Ancak geçmişte iki kez evlilik yapmış, her iki evliliği de boşanmayla sonuçlanmıştır. İlk evliliğini Aycan Ateş ile gerçekleştiren Saran'ın bu evliliği uzun ömürlü olmamış ve ayrılık kararı alınmıştır. İkinci evliliği ise diş hekimi Emek Külür ile olmuştur. 2012'de başlayan bu birliktelik, 2017 yılında boşanmayla noktalanmıştır. Bu evliliklerden sonra medyada bazı ilişki haberleri yer alsa da, resmi olarak yeni bir evlilik yapmamıştır.

ÇOCUKLARI KİMLER?

Sadettin Saran'ın iki kızı vardır. İlk evliliğinden dünyaya gelen kızlarının isimleri Lâl ve Beliz'dir. Kızlarıyla güçlü bir bağa sahip olan Saran, sık sık onların hayatındaki başarılarla gurur duyduğunu dile getirmektedir. İş yoğunluğuna rağmen özel hayatında çocuklarına zaman ayırmaya özen gösteren iş insanı, babalık rolünü iş hayatındaki yoğun temposuna rağmen büyük bir ciddiyetle sürdürmektedir.

MAGAZİN GÜNDEMİNE YANSIYAN İLİŞKİLERİ

Evliliklerinin dışında, Sadettin Saran'ın adı zaman zaman ünlü isimlerle anılmıştır. Özellikle geçmişte sanatçı Hülya Avşar ile yaşadığı ilişki uzun süre magazin gündeminden düşmemiştir. Bunun yanı sıra oyuncu Zeynep Beşerler ile birlikteliği de basına yansımıştır. Ancak bu ilişkiler evlilikle sonuçlanmamış, yalnızca gündemde geniş yer bulmuştur. Bugün için ise Saran'ın resmi olarak bilinen bir ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZEL HAYATINI NASIL YAŞIYOR?

Sadettin Saran, iş hayatında oldukça göz önünde olan bir isim olsa da özel hayatında daha sakin ve gizli bir duruş sergilemeyi tercih etmektedir. Özel yaşamına dair detayların sık sık basına yansımasına rağmen, genellikle açıklamalar yapmamayı seçer. Bu nedenle Saran'ın evlilikleri ve çocukları dışında özel hayatına dair çok fazla bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Onun bu tutumu, iş insanlarının özel yaşamlarını gözlerden uzak tutma çabasının tipik bir örneği olarak gösterilmektedir.