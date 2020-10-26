"Sadece Farklı"nın dünya prömiyeri 8. Boğaziçi Film Festivali'nde yapıldı
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"Sadece Farklı"nın dünya prömiyeri 8. Boğaziçi Film Festivali'nde yapıldı

26.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:51

Bu yıl sinemaseverlerle 8. kez buluşan Boğaziçi Film Festivali, film gösterimleri ve özel etkinliklerle devam ediyor.

Bu yıl sinemaseverlerle 8. kez buluşan Boğaziçi Film Festivali, film gösterimleri ve özel etkinliklerle devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında düzenleniyor.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstlendiği "Sadece Farklı"nın gösterimi, film ekibinin katılımıyla Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi.

İlk kez sinemaseverlerin beğenisine sunulan filmin gösteriminin ardından, yönetmen Sönmez'in yanı sıra oyuncular Ömer Akgüllü, Vildan Atasever, Aybars Kartal Özson ve senarist Nalan Merter Savaş soruları yanıtladı.

Sönmez, hem ulusal hem uluslararası yarışmada yer alan filmi, kendi oğlu ile olan hikayelerini tersine çevirerek oluşturduğunu söyledi.

Hem yaşanmış olaylardan yola çıkan hem de az bilinen bir durumla ilgili olan filmleri yapmanın zorluğuna değinen Sönmez, "Otizmlilerle toplumun geneli çok karşılaşmıyor. Çok az bilinen bir durum. Bunu hem filme aktarmak hem de farklı anlatmak gibi bir derdimiz vardı. Oyuncularla her bir sahneyi günlerce çalıştık. Bu süreçte otizmli insanlarla tanıştık. Çok emek verildi." dedi.

"Benimle baş edemediler ve rolü en sonunda öyle aldım"

Filmde otizmli bir babayı canlandıran Ömer Akgüllü, "Ahmet Hoca bana rolü vermedi aslında uzun süre. En sonunda role girip gittim, benimle baş edemediler ve rolü en sonunda öyle aldım. Set süresince de bana çok iyi katlandılar. Çünkü tamamen içime kapandım ve kimseyle temas kurmadım." diye konuştu.

Vildan Atasever de rolüne hazırlık sürecini şöyle anlattı:

"Ben otizmli biriyle yaşamak olarak değil, kadınların her zaman evliliklerinde, ilişkilerinde yaşadıkları durum olarak düşünmeye ve o şekilde empati kurmaya çalıştım. Kadınların her yerde çok fazla emek verdiğini, bazen anlaşılmadığımızı da düşünüyorum. Kadın evden gittiğinde her şeyin daha kötüye gittiğini de görebiliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen "Sadece Farklı"nın oyuncu kadrosunda ayrıca Meral Çetinkaya da yer alıyor.

Film, kütüphanede çalışan ve tekdüze bir hayat yaşayan Fikret'in, eşinin evi terk etmesiyle değişen hayatını ve kendisine babalık yapmaya başlayan 10 yaşındaki oğlu ile olan yaşam mücadelesini konu ediniyor.

8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında bugün Beyoğlu Sineması'nda "Zana", "Kodokushi", "Gelincik", "Gölgeler İçinde", Kadıköy Sineması'nda ise "Güzel Günler Bizi Bekler", "Sadece Farklı", "Koku", "Kurye" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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