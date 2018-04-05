Şadan Doğan Başkanlık İçin Tekrar Aday

Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nın 7 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan meclis seçimleri öncesi mevcut Başkan Şadan Doğan, yeniden aday olduğunu belirterek yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Yönetim kurulu üyelerini tek tek tanıtan Başkan Doğan,"Ben, TSO Başkanı Şadan Doğan yeni dönemde yalnızca yönetim kurulu üyeleri değil, meclis ve meslek komiteleri üyelerinin de iş dünyası ve Biga için aktif çalışacağını söylüyorum. 2013 yılından yönetime geldiğimizde hukuksal sorunları bulunan bir kaba inşaat ile karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk. Seçildiğimiz görevler, kurumun devamlılığını dikkate almak zorunda olduğumuz görevlerdir. Mevcut sıkıntılı durumu sorun haline getirmeden binamızı yaptık. Güzel bir tören ile açtık. Bütün üyelerimizde biliyor ki, tüm kamuoyuna açık olan bütçe rakamları belli. Yapılan belli. TBB'nun katkısı belli. Biga TSO Biga'yı Türkiye ve dünyaya entegre edecek teknolojik alt yapıya kavuştu. Elektronik ortamda üyelerimize vermeye başladığımız hizmetleri tek tek saymama gerek yok. Türkiye'nin en gelişmiş teknolojik alt yapıya sahip TSO odalarının başında geliyoruz" dedi.

"Biga TSO kartvizit adresi olmaktan çıktı"

Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nın önemli bir yapı olduğunu kaydeden Doğan,"Burada görev almak elbette değerli. Ancak, çokta riskli bir kartvizit. Zaman ayırmazsanız ekmek vermezsiniz, sorumluluklarınızı aksatırsanız, o kartvizit sizi yakmaya başlar. Göreve seçilirken açık açık anlatmıştım. Biga TSO yalnızca yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulunun çalışması ile üye beklentilerini ve Biga'nın beklentilerini karşılayamaz. Biga TSO Meclisi'nin meclis üyelerinin karar alma dışında, aktif görevlerde üstlenmeleri gerekiyor. Geçtiğimiz dönemde bu yönde ciddi mesafeler aldık. Meclis üyelerimizi büyük ölçüde çalışmalar içine kattık. Biga TSO olarak meclis üyelerimizin aktif katkılarından çok yararlandık. Biga TSO nun 9 Meslek Komitesi var. Meslek Komitelerini aktif hale getireceğiz demiştim. Geçtiğimiz dönemde meslek komitelerimiz ile bu yolda bir hayli mesafe aldık. Yeni dönemde ise meslek komitelerimiz asil ve yedek üyelerimizin daha aktif olması gerekiyor. Sektörel bazda çalışmalar yapmamız gerekiyor. "Şunu yapacağız, bunu yapacağız", şeklindeki vaatlerden çok ben, "nasıl yapacağız, nereye ulaşacağız" sorunlarına cevap vermeye çalışıyorum. Biga TSO da yönetim organlarının tümü aktif çalışacak ve çalışmak zorunda. Ekonominin Biga'da da Türkiye'de de ve dünyada da koşulları değişiyor, yeni koşullara hızlı ve doğru biçimde uyum sağlamamız gerekir. Biga TSO özellikle genç üyelerine, genç girişimcilerine mevcut üyelerin genç unsurlarına önümüzdeki dönemde özel ilgi gösterecek. İşletmelerde pırıl pırıl nitelikli eğitimli gençler görüyorum. Biga TSO'yu onlarla buluşturmalıyız, Kartvizit merakımızı bırakıp, onları bugün bizlerin oturduğumuz koltuklara hazırlamalıyız. Kişisel olarak iki köklü alanda mesaj vermek istiyorum. Bugün gerek kendi işlerinde ve gerekse üstlendiğim toplumsal işlerde hangi sorumlulukları üstlendiysem içimde hep aynı özlemi taşıdım. Günü geldiğinde boşaltacağım koltukları, ben de genç eğitimli ve nitelikli kardeşlerime bıraktığım gün en gururlu günüm olacak. İstedikleri zaman onlarla deneyimlerimi paylaşmak da, kendi payıma mutluluğum olacak. Benim vizyonum bu ve bu yönde yeni dönemde özel bir çaba göstereceğim. Göreve talip olduğumda Biga TSO Meclisi'nde bir tane bile kadın meclis üyesi bulunmuyordu. Meclis geçtiğimiz dönem başkan vekili noktasında da olsa yalnızca bir kadın meclis üyesi ile sürdürdük. Yeni dönemde de iki kadın meclis üyesi ile çalışmak istiyoruz. Üyelerimiz içinde de, meslek komitelerimizde de kadın yokluğunu yani sağduyu eksikliğini ortadan kaldırmalıyız. Bu vesile ile Biga TSO organ seçimlerinin Biga ekonomisine, Biga Sosyal yaşamına ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE