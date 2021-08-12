Sadakatsiz yeni sezon (2. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sadakatsiz ikinci sezon hangi ay başlıyor?
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Sadakatsiz yeni sezon (2. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sadakatsiz ikinci sezon hangi ay başlıyor?

Sadakatsiz yeni sezon (2. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sadakatsiz ikinci sezon hangi ay başlıyor?
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Yaz tatil sezonunun yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte vatandaşlar yeni dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Yeni sezonu ne zaman başlayacak diziler arasında ekranların en beğenilen dizilerinden birisi olan Sadakatsiz oldu. Peki, Sadakatsiz yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Sadakatsiz 2. sezonu ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Tüm bilgiler sizlerle...

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Sadakatsiz oldu. Peki, Sadakatsiz yeni sezon (2. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sadakatsiz ikinci sezon hangi ay, gün başlıyor? Sadakatsiz 2. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlayacak? Ekim ayında mı başlayacak? Sadakatsiz ne zaman başlayacak?

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter resmi hesabında son yapılan paylaşım ise şu şekilde:

"Hayallerini de taşıyabilir misin Volkan Arslan? "

Sadakatsiz yeni sezon (2. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sadakatsiz ikinci sezon hangi ay başlıyor?

Buna göre resmi hesapta en son 16 Haziran'da paylaşım yapılmıştır. Dediğimiz gibi dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak açıklama yapılmadı. Fakat yaz sezonunun bitmesiyle birlikte Eylül-Ekim ayları gibi dizinin 2. sezonunun başlaması bekleniyor.

SADAKATSİZ HAFTA İÇİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz dizisi hafta içi her Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

  • Asya Yılmaz (Cansu Dere): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.
  • Volkan Arslan (Caner Cindoruk): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.
  • Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.
  • Haluk Güçlü (Burak Sergen): İş adamıdır. Gönül'ün eşi, Derin, Demir ve Selçuk'un babasıdır.
  • Derya Samanlı (Özge Özder): Volkan, Bahar ve Mert'in çocukluk arkadaşıdır. Asrın Hastanesi'nin Asya'dan sonraki başhekimidir.
  • Turgay Güngör (Kenan Ece): Asrın Hastanesi'nin psikiyatristi. Asya'dan hoşlanmaktadır.
  • Bahar (Yeliz Kuvancı): Volkan ve Bahar'ın çocukluk arkadaşı, Mert'in hem çocukluk arkadaşı hem de eski eşi.
  • Gönül Güçlü (Gözde Seda Altuner): Haluk'un eşi, Derin ile Demir'in annesi, Zeynep'in anneannesi ve Melih'in ablasıdır.
  • Melih Komiser (Ali İl): Gönül'ün kardeşi, Derin ve Demir'in dayısıdır.
  • Ali Arslan (Alp Akar): Asya ile Volkan'ın oğludur. Zeynep'in üvey ağabeyidir.
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Sadakatsiz yeni sezon (2. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sadakatsiz ikinci sezon hangi ay başlıyor? - Haberler
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