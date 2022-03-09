Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Sadakatsiz yeni bölüm var mı sorusuna yanıt aranıyor. Kanal D'de her Çarşamba seyircisi ile buluşan Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok merak ediliyor. Sadakatsiz bu hafta sağlık arası verdiğini resmi Instagram hesabından duyurdu. Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı! Detaylar haberimizdedir…

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz Kanal D ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Sadakatsiz bu hafta neden yok sorularına yanıt arayan izleyiciler için Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından açıklama geldi. Açıklamaya göre haftaya yeni bölüm ile Sadakatsiz dizisi seyircisi ile buluşacaktır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM VAR MI?

Sadakatsiz dizi yaptığı açıklamaya göre bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacağını duyurdu. Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından seyircilerine şu açıklamada bulundu: "Değerli izleyicilerimiz; her Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…" seyircilerine duyurdu.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Özge Özder : Derya Samanlı

Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı

Burak Sergen : Haluk Güçlü

Melis Sezen : Derin Güçlü

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Berkay Ateş : Aras

Alp Akar : Ali Arslan

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü

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